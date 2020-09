Ganz schön dekadent! Rumer Willis (32) steht von Kindesbeinen an in der Öffentlichkeit – durch ihre berühmten Eltern Bruce Willis (65) und Demi Moore (57) geriet die Beauty schon früh in den Fokus der Medien. Im Netz zeigt sich die US-Amerikanerin jedoch stets von ihrer bodenständigen Seite: Sie postet beispielsweise viele Bilder von sich in der Natur. Doch die Brünette kann auch anders: Rumer spazierte vor wenigen Tage mit einer ziemlich teuren Flasche Wasser herum!

Am Donnerstag erwischten Paparazzi die 32-Jährige auf dem Weg zu Freunden in Beverly Hills. In einem ziemlich lässigen Look – bestehend aus Blümchenkleid und Sneakern – flanierte die brünette Schönheit zu ihrem Auto. Doch der wahre Hingucker war nicht etwa ihr cooles Outfit – sondern die ziemlich luxuriöse Flasche in ihrer Hand: Die Promi-Tochter trug tatsächlich ein umgerechnet rund 141 Euro teures Wasser bei sich.

Auch vor Kurzem hatte Rumer bereits überraschend für Schlagzeilen gesorgt. Sie soll angeblich eine Turtelei mit Armie Hammer (34) begonnen haben: Kurz nach Armies Ehe-Aus vor wenigen Wochen wurden die zwei ziemlich vertraut in Los Angeles gesichtet.

Anzeige

Instagram / rumerwillis Rumer Willis, Tochter von Bruce Willis

Anzeige

MEGA Rumer Willis in Beverly Hills, September 2020

Anzeige

Getty Images Armie Hammer, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de