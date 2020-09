Es knallt im Love Island-Paradies zwischen Anna Iffländer und Marc Zimmermann! Die Sachbearbeiterin und der Student sind das Traumpaar der diesjährigen Staffel. Für viele Fans war sogar schon klar, dass sie auch nach der Show zusammen bleiben werden. Denn seitdem die beiden ein Couple sind, verbringen sie keine Sekunde ohne den anderen. Doch nun knallte es zum ersten Mal zwischen den beiden. Der Grund für die schlechte Stimmung: Marcs Eifersucht.

In der neuen Folge der Kuppelshow suchte Marc nun bei Melina Hoch Rat, als er bemerkte, immer eifersüchtiger zu werden. Blöd nur, dass Anna von dem Gespräch mitbekommen hat und gar nicht glücklich darüber war, dass der 25-Jährige nicht mit ihr darüber gesprochen hat. "Ich hasse sowas wie die Pest", stellte sie wenig später gegenüber Marc klar, der wiederum nicht wollte, dass länger dicke Luft zwischen ihnen herrscht. Das Model gab zu, sich in Anna verliebt zu haben und erklärte: "Meine Vergangenheit hat mich extrem eingeholt, Thema Vertrauen, Thema belogen zu werden, Thema betrügen." Die Hundemama beteuerte jedoch, dass seine Eifersucht unbegründet sei und das Turtelpaar schloss sich in die Arme.

Aber warum gingen Marcs Emotionen überhaupt mit ihm durch? Der Grund war Annas vertrauter Umgang mit den anderen männlichen Kandidaten, insbesondere mit Tobias Pietrek. Mit dem Fitnesstrainer hatte die Blondine schon so manche Gespräche geführt und in einer vorherigen Episode zudem vertraute Selfies geschossen. Könnt ihr Marcs Eifersucht nachvollziehen? Stimmt ab.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

RTLZWEI Anna Iffländer und Marc Zimmermann, "Love Island"-Kandidaten 2020

RTL II Marc und Anna bei "Love Island" 2020

RTLZWEI / Magdalena Possert "Love Island"-Kandidat Tobias

