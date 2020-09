Wer ist denn diese berühmte Promi-Dame? Richtig, es ist der Keeping Up with the Kardashians-Star Kim Kardashian (39). Mittlerweile ist die Frau von Kanye West (43) nicht mehr aus der Welt der Schönen und Reichen wegzudenken. Doch auch die hübsche Brünette fing vor vielen Jahren einmal klein an: Jetzt teilte Kim ein Urlaubsfoto aus vergangenen Tagen in den sozialen Medien und verblüffte damit ihre Netz-Fans!

"Dreierwette", betitelte der Reality-TV-Star das Throwback-Bild kurz und knapp auf Instagram und verriet zusätzlich, dass die Aufnahme im Jahr 2006 gemacht worden sei. Das Foto entstand also noch vor der ersten Staffel der beliebten TV-Show "Keeping Up with the Kardashians", mit der die Familie weltberühmt wurde. Auf dem Schnappschuss posiert Kim mit ihren beiden Schwestern Kourtney (41) und Khloé (36). Dabei lassen sich die drei Stars in auffälligen Bikinis und großen Sonnenbrillen die Sonne auf den Bauch scheinen.

Was sagen eigentlich Kims Fans zu dieser Zeitreise auf Social Media? "Wer ist die Lady in der Mitte?", scherzte ein Fan über Kims Veränderung in den vergangenen Jahren. Andere Follower schwärmten vom Anblick der Kardashian-Schwestern: "Kourtney sieht immer noch ganz genauso aus" oder auch "Damals saht ihr drei viel besser aus", ließen zwei Nutzer in der Kommentarspalte ihres Idols verlauten.

Instagram / kimkardashian Kourtney, Kim und Khloé Kardashian, 2006

Getty Images Kim Kardashian im Februar 2020 in Beverly Hills

Getty Images Kim Kardashian im Oktober 2019 in New York City

