Diese Stars posten sich reich! Dass man auf den sozialen Netzwerken heutzutage nicht nur das jüngste Urlaubsfoto hochladen, sondern auch ordentlich Geld verdienen kann, ist längst kein Geheimnis mehr. So bauten sich mittlerweile auch etliche deutsche Stars zusätzlich zu ihrer Promi-Karriere ein zweites Standbein im Internet auf. Doch wie viel verdienen eigentlich internationale Stars wie Kim Kardashian (39), Justin Bieber (26) und Co. via Social Media?

Laut einem Bericht von The Sun zählen die Kardashian-Jenner-Schwestern Kim und Kylie (22) zu den ganz Großen im Instagram-Geschäft. So soll Kim beispielsweise 744.000 Euro pro Werbefoto kassieren. Ihre Schwester kann das sogar noch toppen: Kylie soll bei 186 Millionen Followern um die 855.000 Euro für Werbung auf der Plattform erhalten. Doch welcher US-amerikanische Star darf sich über die höchste Gage freuen? Es ist der Schauspieler Dwayne "The Rock" Johnson. Der 48-Jährige gibt seinen rund 190 Millionen Fans regelmäßig Einblicke in seinen Alltag, hierbei soll er stolze 880.000 Euro pro Post verdienen.

Auch Frauenschwarm Justin Bieber schafft es auf die Liste der bestverdienenden US-Stars via soziale Medien. Demnach sahnt der "Love Yourself"-Interpret für einen gesponserten Upload auf seinem 141 Millionen schweren Instagram-Profil rund 646.000 Euro ab.

