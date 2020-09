Thomas Gottschalk-Fans aufgepasst! In der kommenden Zeit können sich die Zuschauer auf eine Extra-Portion des TV-Entertainers einstellen. Schon seit einiger Zeit ist bekannt, dass der einstige Wetten, dass..?-Moderator noch einmal das Mikro in die Hand nehmen und durch die Jubiläums-Show des Erfolgsformats führen wird. Bis die Neuauflage der Wett-Show im Herbst 2021 über die Bildschirme flimmern wird, muss das Publikum aber nicht auf einen Auftritt des Lockenkopfs warten: Thomas wird schon bald in mehreren Sendungen zu sehen sein.

Wie der SWR gegenüber dwdl bestätigt hat, sind schon zwei neue Formate mit der Fernseh-Ikone geplant. Eine davon soll offenbar noch in diesem Jahr ausgestrahlt werden. Bei dem Format handelt es sich wohl um eine Art Jahresrückblick, bei dem der 70-Jährige sowohl mit Promis als auch mit nicht berühmten Gästen auf die Geschehnisse der vergangenen Monate zurückblicken wird. Zwar ist noch nicht bekannt, wann genau die Show ausgestrahlt wird – passen könnte sie aber ins Programm in der Weihnachtszeit.

Auch bei Gottschalk-Projekt Nummer zwei, das ebenfalls in Zusammenarbeit mit dem Südwestdeutschen Rundfunk entstehen soll, geht es wohl um einen Blick auf Vergangenes. Der gebürtige Bamberger wird sich ersten Infos nach auf eine Zeitreise begeben und mit vier VIP-Gästen unterschiedlichen Alters über ihren 18. Geburtstag sprechen. Die Sendung soll den Berichten nach zur Primetime laufen – allerdings erst im kommenden Frühjahr.

Getty Images Thomas Gottschalk, Moderator

Getty Images Thomas Gottschalk im Dezember 2010

Getty Images Thomas Gottschalk, Moderator

