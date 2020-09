Im März erblickte der kleine River das Licht der Welt – doch bis heute hat sein Vater Bear Brown ihn nicht gesehen. Der Grund: Der Alaskan Bush People-Star und seine einstige Verlobte Raiven liefern sich seit ihrer turbulenten On-Off-Romanze einen erbitterten Krieg – in dem unter anderem sogar die Vaterschaft angezweifelt wurde. Inzwischen scheinen die Fronten geklärt zu sein. Immerhin gab Bear neulich im Netz bekannt: Er lernt seinen Nachwuchs endlich kennen!

Via Instagram teilte der Reality-TV-Darsteller mit: "Ich habe großartige Neuigkeiten! Raiven bringt River für einen Besuch vorbei." Was viele seiner Fans wohl bis dato nicht wussten: Bear hat sein Söhnchen noch nie auf dem Arm tragen dürfen, schließlich hat ihm Baby-Mama Raiven den direkten Kontakt verwehrt. "Ich werde ihn zum ersten Mal persönlich sehen, aber wir haben viel miteinander telefoniert. Es wird so cool, ihn zu halten", fieberte der 31-Jährige dem Kennenlernen entgegen.

Erst im Juli hatten Raivens Vorwürfe, Bear konsumiere Drogen, einen neuen Eklat zwischen den Ex-Partnern eingeläutet. Der Wildnis-Fan hatte sich daraufhin gewehrt und die Mutter seines Kindes als Lügnerin bezeichnet. Außerdem betonte er, wie sehr es geschmerzt habe, dass Raiven ihm erst zwei Tage nach Rivers Geburt von den Baby-News erzählte.

Instagram / bearbrownthekingofextreme Bear Brown im August 2020

Instagram / bearbrownthekingofextreme Raiven und River im September 2020

Instagram / bearbrownthekingofextreme River, Bear Browns Sohn, im Juni 2020

