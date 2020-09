Wollen sich Tobias Pietrek und Laura nach Love Island weiter kennenlernen? Die 21-Jährige stieß erst vor wenigen Tagen zum Kuppelshow-Cast hinzu und schien sich auf Anhieb mit dem LKW-Fahrer zu verstehen: Die beiden zeigten sich nicht nur optisch voneinander angezogen, sondern stellten auch schnell fest, dass sie auf derselben Wellenlänge sind. Bei einer gemeinsamen Nacht in der Privat-Suite kamen sie sogar kaum zum Schlafen, weil sie die ganze Zeit geredet und gelacht haben. Doch in der letzten Folge musste Tobias leider seine Koffer packen und Laura in der Villa zurücklassen. Wie stehen nun die Chancen, dass sich zwischen den beiden nach der Sendung mehr entwickelt?

Im Interview mit Promiflash verriet Tobias kurz nach seinem Rauswurf, wie er mit Laura vor dem Hintergrund der vergangenen Tage verblieben ist. "Ich habe ihr klipp und klar gesagt, dass sie auf jeden Fall in der Villa bleiben soll und dann schauen wir mal, was passiert, wenn auch sie auszieht!", erklärte der Kölner. Wie genau er jedoch über die Situation mit der Kasselerin denkt, wird er erst heute Abend bei "Love Island – Aftersun: Der Talk danach" um 23:45 Uhr bei RTL2 klarstellen.

Darüber hinaus sollen in der Sendung auch die anderen frisch ausgezogenen Kandidaten Luca und Nathalia über ihr Verhältnis zueinander sprechen. Nach tagelangem Hin- und Her entschied sich Luca dazu, das Couple mit der ehemaligen Der Bachelor-Teilnehmerin zu lösen, da sie große Meinungsverschiedenheiten hatten.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

RTL II Laura und Tobi bei "Love Island" 2020

RTL II Nathalia, Tobias und Luca bei "Love Island"

RTLZWEI Luca und Nathalia bei "Love Island"

