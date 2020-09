Die Gewitterwolken über Like Me – I’m Famous sind wieder verzogen! In der aktuellen Folge der Promi-Gameshow ging es bereits mächtig zur Sache: Weil Dijana Cvijetic (26) ihre Likes nicht nach seinem Geschmack verteilen wollte, rastete Filip Pavlovic (26) aus – und beschimpfte die Love Island-Beauty. Doch der Streit der vorherigen Turteltauben sollte nicht lange anhalten: Unter Tränen vertrugen sich die beiden kurz darauf wieder.

Nachdem der rausgewählte Yasin das Feld geräumt hatte, saßen die verbleibenden Kandidaten zusammen auf der Terrasse. Während Melanie Müller (32) und Don Francis gemeinsam musizierten, fühlte sich Dijana offenbar zu einer Versöhnung bereit – und kletterte zu Filip auf den Schoss. "Irgendwie habe ich ja einen Fehler gemacht!", gab die Blondine zu. Arm in Arm lagen sie anschließend auf einem Loungesessel und weinten. "Ich habe noch heute Morgen gesagt, dass wir uns nie wieder umarmen werden. Ich war sauer und verletzt", schilderte Filip seine Gefühlslage.

Mit der tränenreichen Entschuldigung der 26-Jährigen war das Kriegsbeil endgültig begraben: "Ich will darüber nie wieder reden. Nie wieder!", erklärte Filip. Und damit schien wirklich alles gesagt: In der folgenden Nacht kuschelten die beiden nämlich wieder ganz vertraut im Bett.

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic im August 2020

TV NOW Filip Pavlovic bei "Like Me I'm Famous"

TV NOW Filip Pavlovic und Dijana Cvijetic bei "Like Me I'm Famous"

