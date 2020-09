Hilaria (36) und Alec Baldwin (62) zeigen ihr Familienglück! Vor wenigen Wochen sind die Autorin und der Schauspieler zum fünften Mal Eltern geworden – der kleine Eduardo Pau Lucas Baldwin erblickte das Licht der Welt. Seitdem hält Hilaria ihre Fangemeinde fleißig mit den neusten Updates zur Entwicklung des Kleinen auf dem Laufenden. Jetzt wurde sie erstmals mit ihrem Kleinen in der Öffentlichkeit abgelichtet: Die gesamte Baldwin-Familie hat einen Strandausflug gemacht!

Paparazzi-Bilder, die unter anderem Daily Mail vorliegen, zeigen Hilaria, wie sie mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht ihren Wonneproppen im Arm hält. Begleitet werden die beiden von Alec und Eduardos vier Geschwistern Carmen (7), Rafael (5), Leonardo (4) und Romeo (2). Ganz gemächlich spazieren sie am Strand der Hamptons entlang, einem beliebten Urlaubsgebiet in der Nähe von New York City. Dort scheinen sie in den vergangenen Tagen häufiger gewesen zu sein, denn zuletzt teilte Hilaria im Netz mehrere Schnappschüsse von ihren Kindern am Meer.

Doch es ist nicht das erste Mal, dass sich die sieben zusammen zeigen. Nur kurz nach der Geburt veröffentlichte die 36-Jährige auf Instagram bereits ein Foto der kompletten Rasselbande, auf dem alle eng aneinandergekuschelt auf einem Sofa liegen. "Zwei müde Eltern, aber alle Baldwinitos zusammen am gleichen Ort", schrieb die fünffache Mutter stolz darunter.

Instagram / hilariabaldwin Eduardo Pau Lucas Baldwin im September 2020

Getty Images Hilaria und Alec Baldwin im Juni 2019 in New York

Instagram / hilariabaldwin Alec und Hilaria Baldwin mit ihren fünf Kindern, 2020

