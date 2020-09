Seit einigen Wochen ist Nikki Bella (36) eine überglückliche Mutter. Am 31. Juli erblickte das erste Kind der WWE-Beauty das Licht der Welt – fast zeitgleich mit dem Kind ihrer Zwillingsschwester Brie Bella (36), das nur einen Tag später geboren wurde. Die "Total Bellas"-Stars freuen sich je über einen Jungen. Nikkis Sohnemann Matteo und Bries Spross Buddy Dessert sind schon jetzt ein Herz und eine Seele. Das machte die Wrestlerin jetzt mal wieder mit einer niedlichen Bilderreihe deutlich.

Auf den Fotos, die Nikki auf Instagram gepostet hat, liegen die beiden Säuglinge, die optisch kaum voneinander zu unterscheiden sind, nebeneinander und grinsen in die Kamera. Was die Zwerge so strahlen lässt? Vermutlich dieses Treffen der besonderen Art: Gemeinsam mit ihren berühmten Mamas haben sie ihrer Urgroßmutter, die dank ihrer "Total Bellas"-Auftritte auch zahlreiche Fans hat, einen Besuch abgestattet.

"Nana-Besuche sind die absolut besten!", schrieb Nikki zu einem Pic, auf dem die Jungs auf dem Schoss ihrer Uroma schlummern. Worte, die auch Nikkis Twin unterschreiben kann. "Es ist das schönste Gefühl zu sehen, wie deine Großmutter dein Baby hält!", kommentierte die 36-Jährige ein Bild ihrer Oma mit Sohnemann Buddy.

