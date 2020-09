Katherine Schwarzenegger (30) genießt ihr neues Mamaglück! Anfang August war es endlich soweit. Die Autorin und ihr Ehemann Chris Pratt (41) bekamen ihr erstes gemeinsames Baby. Sie gaben der Kleinen den Namen Lyla und gehen seitdem voll und ganz in ihrer Rolle als Eltern auf. Jetzt war es für die Neu-Mama offenbar Zeit, mit ihrer Tochter ihren ersten öffentlichen Ausflug zu unternehmen: Katherine machte einen entspannten Spaziergang mit ihrem Baby und ihrer Mutter!

Auf den Fotos, die unter anderem Daily Mail vorliegen, schlendert die 30-Jährige mit ihrem Kindchen und ihrer Mama Maria Shriver (64) durch Santa Monica. In lässigen Leggings, Turnschuhen und einem dunkelgrünen Kapuzenpullover trägt Katherine die kleine Lyla sicher und geborgen in einem Babywickel vor sich her. Die Ladys wirken sichtlich entspannt und genießen offenbar einen herrlichen Familientag im Grünen.

Während Lyla für Katherine ihr erstes Kind ist, ist es mittlerweile der zweite Nachwuchs für ihren Mann Chris. 2012 kam sein gemeinsamer Sohn mit Schauspielerin Anna Faris (43) zur Welt. Wie ein Insider kürzlich gegenüber People verriet, sähe es Katherine durchaus als großen Vorteil, dass ihr Partner bereits ordentlich Papa-Erfahrung mitbringe. "Es ist beruhigend für Kat, dass er bereits Vater ist und versteht, wie es ist, ein Neugeborenes zu haben", erklärte die Quelle.

Anzeige

Getty Images Katherine Schwarzenegger und Maria Shriver, 2014

Anzeige

Getty Images Maria Shriver und Katherine Schwarzenegger in L.A., 2013

Anzeige

Facebook / Chris Pratt Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de