Daniele Negroni (25) zeigt sein großes Liebesglück! Anfang August sorgte der Musiker für wunderbare Neuigkeiten: Der DSDS-Star gab bekannt, dass er wieder vergeben ist. Die Frau an seiner Seite: Tätowiererin Laura Steinert. Während Danieles einstige Beziehung zu Tina Neumann (18) doch mit recht vielen öffentlichen Beiträgen festgehalten wurde, geht es der Sänger mit seiner neuen Flamme in Sachen Pärchenfotos etwas ruhiger an. Nun war es aber mal wieder so weit – und Daniele veröffentlichte einen ganz romantischen Turtel-Schnappschuss!

Mit seinem neuesten Instagram-Posting dürfte der 25-Jährige bei seinen Fans für reihenweise Zuckerschocks gesorgt haben. Innig knutschend steht er mit Laura vor einer Landschaft mit Feldern, zieht sie dabei fest an sich. Auch wenn man den beiden die Verliebtheit auf der Aufnahme gleich ansieht – Daniele setzte zusätzlich noch auf rührende Zeilen in der Bildbeschreibung: "Ich liebe dich über alles und bin mehr als nur stolz auf dich. Die letzten Tage haben mir einfach gezeigt, dass du die Richtige bist. Ich gebe dich nicht mehr her", schrieb er.

Die Fans sind von dem Einblick in die Beziehung begeistert! "Das freut mich, dass ihr so glücklich seid, wirklich", kommentierte eine entzückte Followerin. "Unfassbar süß. Ganz viel Glück weiterhin", schwärmte eine andere Supporterin.

Anzeige

Instagram / zombieprincessin Laura Steinert im Mai 2020

Anzeige

Instagram / negroni_daniele Daniele Negroni mit seiner Freundin Laura

Anzeige

Instagram / negroni_daniele Daniele Negroni, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de