Dagi Bee (26) ist offenbar überglücklich! Erst am Montag feierte die YouTuberin ihren 26. Geburtstag – und bekam zu diesem Anlass von ihrem Mann Eugen Kazakov (26) eine Reise geschenkt: Schon am Wochenende machten sich die beiden auf den Weg nach Mykonos, um dort Dagis Ehrentag zu feiern. Die Überraschung ist Eugen offenbar auch ziemlich gut gelungen: Die Influencerin teilte nun ein süßes Pärchen-Pic unter dem sie eine süße Botschaft verfasste!

Auf Instagram veröffentlichte die 26-Jährige ein Bild vom Strand der griechischen Mittelmeerinsel, auf dem sie sich mit dem Rücken liebevoll an ihren Eugen lehnt, dabei die Augen schließt und lächelt. "Sag immer: 'Ich liebe dich.' Geh niemals wütend ins Bett. Erst springen, dann denken", schrieb Dagi in der Bildunterschrift. Man solle wilder und tiefer lieben, da das Leben viel zu kurz sei.

Dass die beiden Social-Media-Stars an Dagis Geburtstag verreisen, ist übrigens keine Seltenheit. "Das ist schon die sechste Geburtstagsüberraschungsreise und ist mittlerweile Tradition", verriet die Blondine vor wenigen Tagen in ihrer Story. So ging es 2016 beispielsweise nach Santorini, 2017 nach Monaco und 2018 nach Rom.

Instagram / dagibee Eugen Kazakov und Dagi Bee

Instagram / dagibee Dagi Bee, YouTuberin

Instagram / eugenkazakov Eugen Kazakov und Dagi Bee, Social-Media-Stars

