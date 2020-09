Im Hause Bee heißt es in wenigen Tagen: Happy Birthday! Influencerin Dagi Bee (25) wird am 21. September 26 Jahre alt. Wie jedes Jahr überrascht ihr Mann Eugen Kazakov (26) sie anlässlich ihres Ehrentags stets mit einer Reise. Wohin es geht, weiß die Frau der Stunde allerdings erst nach der Landung des Flugzeugs. So weiß die Beetique-Herstellerin auch dieses Jahr zunächst nicht, wohin sie entführt wird. Ihre Follower lässt sie an der abenteuerlichen Reise ans unbekannte Ziel teilhaben!

"Das ist schon die sechste Geburtstags-Überraschungsreise und ist mittlerweile Tradition", freut sich Dagi in dem Post auf Instagram und bedankt sich herzlich bei ihrem Mann für die Aufmerksamkeit. Auf dem Foto liegt die YouTuberin am Flughafen auf dem Schoß ihres Liebsten – und ist zu diesem Zeitpunkt noch völlig ahnungslos, was den Trip betrifft: "Ich weiß immer noch nicht, wo es genau hingeht."

Ein paar Stunden später löst Dagi in ihrer Story auf: "Einfach nach Mykonos. Es ist so, so, so schön hier. Hätte mich über jedes Reiseziel gefreut, aber Mykonos ist auch eines meiner Lieblingsziele." Na, dann können sich ihrer Fans ja über viele folgende Schnappschüsse vor traumhafter Kulisse freuen!

Dagi Bee, YouTuberin

Dagi Bee und Eugen Kazakov, 2020

Dagi Bee

