Love Island-Kandidatin Sandra Janina hat eine prominente Doppelgängerin! In der vergangenen Woche verschlug es die Granate auf die Liebesinsel, wo sie gleich nach ihrer Ankunft Kuppelshow-Herzensbrecher Henrik Stoltenberg den Kopf verdrehte. Doch nicht nur dem Kölner sprang die schöne Blondine gleich ins Auge, auch den "Love Island"-Fans fiel sie auf. Und das aus einem bestimmten Grund: Sandra erinnert viele Zuschauer extrem an No Angels-Star Sandy Mölling (39)!

Unter einem "Love Island"-Post auf Instagram, auf dem das Model Sandra Janina zu sehen ist, glaubt eine Userin, die berühmte Sängerin zu erkennen: "Sandra schaut aus wie Sandy von den No Angels!" Dem stimmten gleich mehrere Nutzer zu. Tatsächlich erinnert nicht nur Sandras Haarfarbe stark an die "Daylight In Your Eyes"-Interpretin – auch ihre hellen Augen und ihre Gesichtszüge sehen Sandys zum Verwechseln ähnlich!

Doch nicht nur Henriks neue Couple-Partnerin – auch Henriks Verflossene Aurelia hat den Fans zufolge starke Ähnlichkeit mit einer Promi-Dame! "Sieht aus wie die junge Schwester von Sarah Lombardi", kommentierte ein Follower einen Instagram-Schnappschuss von der Brünetten. Das dürfte sowohl an ihren dunklen Haaren als auch an ihrer Augenform liegen, die fast identisch mit der von Sarah zu sein scheint.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

Instagram / sandra_janina_ "Love Island"-Kandidatin Sandra Janina

Instagram / sandymoelling Sandy Mölling, Sängerin

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina, TV-Bekanntheit

