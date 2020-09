Dijana Cvijetic (26) und Marcellino Kremers kehren als Paar zum Love Island-Set zurück! Die zwei Reality-TV-Stars hatten beide jeweils in der Kuppelshow nach der großen Liebe gesucht: Während Marcellino schon 2018 in der TV-Villa zu sehen war, verschlug es seine Liebste erst im vergangenen Jahr dorthin. Letztere hatte das Haus anschließend an der Seite von Danilo Cristilli (23) verlassen. Ihre Beziehung hielt jedoch nicht lange an – stattdessen hat die Beauty ihr Glück inzwischen in ihrem Kampf der Realitystars-Mitstreiter gefunden – und darf mit ihm nun noch einmal die "Love Island"-Villa bewundern!

Das neue Reality-TV-Traumpaar ist gerade auf Mallorca, weil es am Donnerstagabend bei "Love Island – Aftersun: Der Talk danach" zu Gast sein wird. Ihrem alten Drehort wieder so nah zu sein, ist für Dijana und ihren Freund offenbar überwältigend: "Wir sind zurück bei 'Love Island'. Das ist für uns beide so... Keine Ahnung. Letztes Jahr um diese Zeit war ich hier, er war vor zwei Jahren um diese Zeit hier. Ja, komisches Gefühl", verrät die Beauty in ihrer Instagram-Story.

Die Turteltauben sind aber nicht nur zum Arbeiten auf die spanische Insel gereist – sie gönnen sich auch etwas Erholung am Strand und lassen sich das Essen schmecken: Nach einer Portion Paella naschen die beiden allerlei Süßigkeiten im Hotelzimmer. "Also es könnte schlimmer sein. Wir haben es richtig schön!", gibt Dijana zu.

Instagram / deeanaofficial Marcellino Kremers und Dijana Cvijetic

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic im September 2020

Instagram / marcellinokremers Marcellino Kremers und Dijana Cvijetic

