Nadine Wimmer schwebt auf Wolke sieben! Nachdem die hübsche Blondine an der 15. Staffel der Castingshow Germany's next Topmodel teilgenommen hatte, hatte sie sich kurzerhand dazu entschlossen, mit ihrer GNTM-Kollegin Mareike Lerch und ihrem Verlobten zusammenzuziehen. Das WG-Projekt scheiterte zwar nach einigen Wochen – doch das dürfte die freudigen Gefühle der Münchnerin nicht trüben. Gegenüber Promiflash gab das Model jetzt eine zuckersüße Nachricht bekannt: Nadine ist nicht nur frisch verliebt, sondern sogar in einer festen Beziehung!

"Mein aktueller Beziehungsstatus ist glücklich verliebt und vergeben", schwärmte Nadine jetzt im Gespräch mit Promiflash und verriet den Namen ihres Liebsten: "Mitchy Katawazi und ich haben uns bei seinem Musikvideo-Dreh zum Song 'Shooting Stars' kennengelernt." Bei diesem Projekt sei die hübsche Blondine als Model gebucht gewesen. "Danach haben wir uns gedatet und sind jetzt zusammen", freute sich Nadine.

Nadines neuer Freund dürfte den Fans nicht unbekannt sein: Mitchy hatte im Jahr 2015 gemeinsam mit seinem Bruder André an der beliebten Castingshow The Voice of Germany teilgenommen. In dem TV-Format schafften es die beiden Brüder sogar bis unter die Top zehn des Teams von Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß (35).

Anzeige

Privat - Nadine Wimmer Mitchy Katawazi und Nadine Wimmer

Anzeige

Privat - Nadine Wimmer Nadine Wimmer mit ihrem Freund Mitchy Katawazi

Anzeige

Privat - Nadine Wimmer Nadine Wimmer und Mitchy Katawazi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de