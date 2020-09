Luca Hänni (25) ist auf der Überholspur! Erst im vergangenen Jahr holte der Sänger beim Eurovision Song Contest für die Schweiz den vierten Platz mit seinem Lied "She Got Me". Anfang des Jahres nahm er mit seiner Tanzpartnerin und jetzigen Freundin Christina Luft (30) bei Let's Dance teil und schaffte es sogar bis ins Finale. Jetzt veröffentlicht der 25-Jährige ein neues Album. Im Promiflash-Interview plaudert Luca offen über die letzten Jahre und seine neue Musik.

Bereits am 9. Oktober erscheint seine erste deutschsprachige Platte "110 Karat" und der DSDS-Gewinner verspricht: "Ich mache seit acht Jahren Musik und habe noch nie etwas in diese Richtung gemacht." Sein Auftritt in der "Helene Fischer Show" 2018 sei der Anstoß für die Umorientierung gewesen. Die Arbeit an den neuen Liedern habe einige Zeit in Anspruch genommen – dafür hat Luca auch eine Erklärung parat: "Im Album ist ein buntes Gefühlsleben vertreten. Da ist von glücklich bis traurig alles mit dabei."

Einige Titel handeln sogar von den beiden Trennungen, die der Schweizer in den letzten beiden Jahren durchleben musste. Im September 2018 trennte er sich nach einer achtjährigen Beziehung von seiner Jugendliebe Tamara – und Anfang dieses Jahres ging schließlich auch die Li­ai­son mit Michèle in die Brüche. Dass er diese Erlebnisse auf diese Art verarbeitet hat und dass sich seine Ex-Freundinnen deshalb in einigen Texten wiedererkennen könnten, hatte Luca ihnen aber nicht mitgeteilt.

Luca Hänni ("110 Karat")

Luca Hänni, Sänger

Luca Hänni, September 2020

