Bereut er die heftige Auseinandersetzung mit ihr? In den vergangenen zwei Folgen von Like Me – I'm Famous hatten sich Filip Pavlovic (26) und Dijana Cvijetic (26) ordentlich gestritten. Zwar sprachen sich die beiden danach aus, doch mit ihren Flitereien war es vorbei. Wie blickt Filip heute – einige Wochen nach den Dreharbeiten – auf den heftigen Beef mit Dijana zurück? Gegenüber Promiflash spricht er nun Klartext!

"Ich denke, die Leute haben nicht ganz verstanden, wieso ich so emotional reagiert habe. Es ging nie um die Likes. Aber ich denke, dass man das Thema nicht wieder aufrollen muss, alles hat sich geklärt", meint der 26-Jährige im Promiflash-Interview. Er gestehe sich aber selbst ein, dass sein Verhalten gegenüber der einstigen Love Island-Granate unter der Gürtellinie gewesen sei.

Haben sich die beiden nach der Show noch einmal miteinander ausgesprochen? "Ja, zwischen Dijana und mir ist so weit alles cool. Sie geht ihren Weg und ich meinen", erzählt Filip weiter. Seid ihr überrascht, dass sich Filip doch noch so einsichtig zeigt? Stimmt in der Umfrage ab!

TVNOW zeigt insgesamt acht Folgen "Like Me – I’m Famous" ab dem 11. August 2020 immer dienstags.

TV NOW Filip Pavlovic und Dijana Cvijetic bei "Like Me – I'm Famous"

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic im August 2020

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic, Reality-TV-Star

