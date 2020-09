Könnte diese berühmte Kehrseite den Kardashians Konkurrenz machen? Keine Frage, auch wenn Kim Kardashian (39) mittlerweile eine ernst zunehmende Unternehmerin und angehende Juristin ist – den meisten dürfte sie immer noch wegen eines bestimmten Markenzeichens im Hinterkopf geblieben sein: Ihrem wohlgeformten Hinterteil, das sogar schon von Paris Hilton (39) besungen wurde. Doch aufgepasst, Kim! Niemand Geringeres als die Freundin von Cristiano Ronaldo (35), Beauty Georgina Rodriguez (25), liefert aktuell auf ihren Social-Media-Accounts eine ganz schöne Booty-Show – und die ist ebenfalls hitverdächtig!

Über 21 Millionen User folgen der Brünetten auf Instagram – und das kommt sicher nicht von ungefähr. Besonders in den vergangenen Monaten präsentierte Georgina der Welt äußerst gerne ihre heißen Kurven. Ob auf einer Jacht im engen Kleid, im Badezimmer im Spitzenbody oder auf einem Steg am Meer – die 25-Jährige hält ihre pralle Kehrseite gerne mal in die Kamera und bringt die Follower damit um den Verstand! Unter ihren PO-stings sammeln sich zahlreiche Flammen- und Pfirsichemojis oder Kommentare wie "Cristiano ist ein glücklicher Mann".

Georgina ist allerdings nicht nur eine ganz schön attraktive Frau – sie ist auch eine liebevolle Mutter. Sie hat die leibliche Tochter Alana Martina Rodriguez (2) und ist außerdem die Bezugsperson für Cristianos ältesten Sohnemann Cristiano Ronaldo Jr. (10) und die Zwillinge Eva (3) und Mateo (3). Wenn Georgina nicht gerade ihren Traumkörper im Netz in Szene setzt, hält sie ihre Fans immer wieder über ihren Alltag mit der Rasselbande auf dem Laufenden.

Action Press / Backgrid Kim Kardashian vor einem Restaurant in Malibu, Oktober 2019

Instagram / georginagio Georgina Rodriguez im August 2020

Instagram / georginagio Georgina Rodriguez, Model

