Neues Babybauch-Update von Anna Heiser (30)! Im August dieses Jahres verkündeten die ehemalige Bauer sucht Frau-Kandidatin und ihr Mann Gerald, dass der erste gemeinsame Nachwuchs unterwegs ist. Seitdem lässt sie auch ihre Follower an der Schwangerschaft teilhaben und postet regelmäßig Fotos und Clips. So können die nun auch beobachten, wie aus der anfangs kleinen Wölbung langsam eine richtige Kugel wird. Und das macht vor allem Anna mächtig stolz.

In ihrer Instagram-Story zeigte sich die gebürtige Polin nun in Sportleggins und BH und gewährte ihrer Community damit erstmals Blick auf ihre nackte Körpermitte – und die hat noch mal einen richtigen Sprung gemacht. Das findet auch die Schwangere selbst. "Die Kugel wird immer größer", schrieb sie zu einem Clip, in dem sie breit lächelnd vor einem Spiegel posiert.

In einer weiteren Sequenz plauderte sie dann noch munter über die Entwicklung ihres Babys. "Unser Kind zappelt fleißig. Das heißt eigentlich, denke ich mal, dass alles gut ist. Und das ist ziemlich beruhigend", freute sich die Blondine. Folgt ihr Anna auf Insta? Stimmt ab!

Instagram / anna_m._heiser Gerald und Anna Heiser im Februar 2020

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser im September 2020

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser, ehemalige "Bauer sucht Frau"-Kandidatin

