Offenbar sah sie gleich, wie viel Potenzial in ihm steckt! One-Direction-Schnuckel Niall Horan (27) machte zuletzt Schlagzeilen mit seiner neuen Freundin Amelia Woolley. Die beiden wurden verliebt in einem Londoner Restaurant gesehen und machten ihre Liebe damit mehr oder weniger offiziell. Der Sänger war seit 2018 Single, nachdem er sich von seiner früheren Freundin Hailee Steinfeld (23) getrennt hatte. Amelia ist aber nicht die einzige Dame, die ihn als Nummer-1-Kandidat ansieht – Niall enthüllte in einem Interview, welcher berühmten Lady er seine Karriere zu verdanken hat.

In einem Video-Chat mit dem New Yorker Radio Sender SiriusXM wurde der Ire gefragt, wer seine Karriere beeinflusst hat. Nach kurzem Überlegen sagte der 27-Jährige: "Wenn Katy Perry (35) mich in den Auditions nicht weiter gelassen hätte, wäre ich nicht hier. Das ist Fakt. Katy Perry hat mir echt sehr geholfen.“ In dem Gespräch ging es um Nialls ersten Auftritt in der britischen Ausgabe von The X-Factor, wo der Sänger 2010 dank Katys Zustimmung eine Runde weiter kam und schließlich Mitglied der Boyband One Direction wurde.

Auf die Frage, ob Katy sich ihrer Auswirkungen auf seine Karriere bewusst sei, sagte er: "Sie ist sich dessen voll bewusst und sie ist stolz darauf!" Niall wurde 2017 sogar nachgesagt, er wolle die "Never Worn White"-Sängerin daten, weil er von dem Fast-Kuss mit ihr bei den VMAs 2012 schwärmte und ihr auf Twitter zum Spaß sogar einen Heiratsantrag machte.

Snapchat / ameliawoolley Niall Horan und Amelia Woolley im Juli 2020

Getty Images Niall Horan, Sänger

Getty Images Katy Perry und Niall Horan bei den VMAs 2012

