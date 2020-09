Als sich vor einigen Wochen Amelie als Millas Tochter vorgestellt hat, staunten die Berlin - Tag & Nacht-Fans wohl nicht schlecht. Bis dato war nicht bekannt, dass die toughe Tänzerin, gespielt von Liza Waschke, überhaupt Mutter ist. Milla ist damals von einer Affäre schwanger geworden und hat ihr Kind nach der Geburt zur Adoption freigegeben. Inzwischen ist Amelie ein Teenager, unterscheidet sich charakterlich jedoch stark von ihrer Mama: Die Schülerin wirkt immer recht schüchtern und unsicher – und ist damit das komplette Gegenteil der Amelie-Darstellerin Pia Trümper!

Privat tickt Pia allem Anschein nach völlig anders als ihre Serienrolle! Allein ein Blick auf ihr Instagram-Profil zeigt deutlich: Die Berlinerin ist äußerst selbstbewusst und wandelbar! Während sich die junge Schauspielerin auf dem einen Schnappschuss beispielsweise noch mit langer Mähne zeigt, hat sie auf dem nächsten ihre Haare bereits kurz geschoren und trägt fast eine Glatze. Auch ihre Looks erwecken nicht den Eindruck eines grauen Mäuschens: Ob klobige Boots, stylisher Hut oder auffällige Trainingsjacke – Pia ist abseits vom BTN-Set ein echter Hauptstadt-Hipster.

Ob Pias offensive Art künftig auch auf ihr Daily-Ich abfärbt? Immerhin wird Amelie immer mutiger, setzt sich gegen ihre Mitschüler durch und traut sich selbst mehr zu. Gut möglich also, dass die Jugendliche mit der Zeit ebenfalls zu so einer Powerfrau wie ihre Mom Milla wird – oder? Was meint ihr? Stimmt ab!

