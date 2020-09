Könnte einer der diesjährigen Love Island-Kandidaten demnächst vielleicht bei den SixxPaxx zu sehen sein? Schon seit einigen Jahren ist es keine Seltenheit mehr, dass die Stripper-Gruppe ihre Nachwuchstalente in verschiedenen Reality-Formaten sucht, kein Wunder: Denn in Sendungen wie "Love Island" tummeln sich geradezu die Männer, die optisch in das Muster der Male-Revue-Showtruppe passen würden – hübsch, durchtrainiert und meist ohne Scheu, nackte Haut zu zeigen. Doch hat auch ein Kandidat aus der aktuellen Staffel Stripper-Potenzial? Im Promiflash-Interview machen die SixxPaxx nun den Check!

"Tim ist auf jeden Fall interessant, weil der ein sehr großer, hübscher und charmanter junger Mann ist. Der würde ganz gut passen", erklärte David Farell, der Chef der SixxPaxx gegenüber Promiflash. Nur in Sachen Tanzen habe der Student noch etwas Nachholbedarf. Doch auch Henrik steht bei der Stripper-Gruppe offenbar hoch im Kurs. "Der würde so klischeemäßig ganz gut zu uns passen, weil der hat auf jeden Fall schon eine weggeholzt", fügte Davids Kollege Jayden Yard hinzu. Zudem habe er etwas, was die Frauen mögen würden.

In den vergangenen Jahren galten bereits Islander wie Yanik Strunkey, Mischa Mayer (28) oder Andre Schimmel als potenzielle Anwärterauf einen begehrten Platz im Team der Entkleidungstänzer. Darüber hinaus zeigten die Stripper aber auch großes Interesse an dem Big Brother-Gewinner Cedric Beidinger oder dem Bachelorette-Sieger David Friedrich (30).

Instagram / timkuehnel Tim Kühnel, "Love Island"-Kandidat

Instagram / davidfarellofficial David Farell, SixxPaxx-Star

RTLZWEI – Magdalena Possert Henrik, Kandidat bei "Love Island" 2020

