Tobias Pietrek gibt ein Flirt-Update! In dem Kuppel-Format Love Island warf der Kölner ein Auge auf die 21-jährige Laura Ma, die sein Interesse zunächst auch zu erwidern schien. Doch ehe sie sich näher kennenlernen konnten, musste Tobias die Sendung auch schon wieder verlassen. Bei einem Date hatte Laura wiederum die Möglichkeit, weitere gemeinsame Zeit mit ihm zu verbringen – unter der Bedingung, dass sie dafür aus der Villa ausziehe, was sie dann auch tat. Wie hat sich das Verhältnis der beiden seitdem entwickelt?

Auf Instagram hakte ein neugieriger Fan bei dem 30-Jährigen nach und wollte wissen, wie es mittlerweile um seinen Beziehungsstatus stehe. Daraufhin antwortete Tobias: "Noch sind wir nicht zusammen. Wir wollen uns jetzt kennenlernen und dann schauen wir, ob es passt." Bis jetzt laufe es aber wirklich sehr gut.

Auch Laura zeigte sich bislang zuversichtlich, was das gemeinsame Kennenlernen mit dem LKW-Fahrer anbelangt. "Ich glaube, wir sind da beide dran interessiert und werden uns Mühe geben", erzählte sie vor wenigen Tagen gegenüber Promiflash. Sie fühle sich in Tobias' Nähe sehr sicher und habe das Gefühl, dass ihr in seiner Gegenwart nichts passieren könne. "Es ist einfach sehr vertraut", beschrieb sie.

Tobias Pietrek, ehemaliger "Love Island"-Kandidat

Laura und Tobias, "Love Island"-Kandidaten 2020

Laura, Reality-TV-Teilnehmerin

