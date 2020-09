Ist Aurelia Lamprecht bereit für die nächste Datingshow? Bis vor Kurzem suchte die 23-Jährige noch in der diesjährigen Staffel von Love Island nach der großen Liebe – das Reality-Format entwickelte sich für sie jedoch zu einer echten Achterbahnfahrt der Gefühle. Nachdem sie eine heiße Nacht mit ihrem Partner Henrik Stoltenberg verbracht hatte, ließ er sie fallen und entschied sich für ein anderes Mädchen. Am Ende verließ die Brasilianerin die Villa freiwillig. Im Promiflash-Interview verriet Aurelia nun, wie sie im Nachhinein zu Männern steht.

Schon direkt nach ihrem Auszug versicherte sie, dass die Enttäuschung zwar groß sei, sie Henrik jedoch verziehen habe. Die Erfahrung würde sich deshalb auch nicht negativ auf ihr weiteres Dating-Verhalten auswirken. "Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich genug von Männern habe", versicherte die Brünette. Sie wolle nach wie vor offen und neutral auf andere zugehen und sich überraschen lassen.

Auch für andere Kuppelformate sei sie grundsätzlich offen. Es sei jedoch noch viel zu früh, um hierzu eine finale Aussage zu treffen. Auf ihrem Instagram-Account teilte sie nun die ersten Eindrücke zurück in ihrer Heimat. In der Story sieht man sie in einer Bar mit ihren Freunden beim ausgelassenen Feiern. Würdet ihr Aurelia gerne in einer weiteren Datingshow sehen? Stimmt ab!

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

RTL2 Henrik und Aurelia bei "Love Island"

Instagram / aurelia_love_island_2020 Aurelia Lamprecht, "Love Island"-Kandidatin 2020

RTLZWEI / Magdalena Possert Aurelia Lamprecht bei einer "Love Island"-Challenge

Würdet ihr Aurelia gerne in einer weiteren Datingshow sehen? Ja, ich würde mich freuen. Nein, bitte nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



