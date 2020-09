Wie steht es aktuell um das Liebesleben von Chris Rock (55)? Im März wurde durch einen Insider bekannt, dass sich der Comedian nach vier Jahren Beziehung von seiner damaligen Freundin Megalyn Echikunwoke getrennt hat. Nun scheint es ganz so, als würde der 55-Jährige wieder nach vorne blicken: Er wurde mit einer anderen Frau bei einem romantischen Dinner gesichtet – und die Dame ist keine Unbekannte!

Am Samstag wurde Chris von Paparazzi beim Abendessen im Freien im New Yorker Stadtteil West Village abgelichtet. Auf den Fotos, die Daily Mail vorliegen, sitzt ihm die Schauspielerin Carmen Ejogo (46) gegenüber. Die 46-Jährige ist unter anderem aus der Serie "True Detective" bekannt, außerdem spielte sie in den ersten beiden Teilen der Phantastische Tierwesen-Reihe mit. Während ihres Treffens waren die beiden sehr in ein lebhaftes Gespräch vertieft und schienen nur Augen füreinander zu haben. Außerdem hielten sie teilweise Händchen.

Carmen war bisher zweimal verheiratet: 1998 kurzzeitig mit dem Musiker Tricky und zwischen 2000 und 2014 mit dem Schauspieler Jeffrey Wright (54). Mit ihrem zweiten Ehemann hat sie zwei Kinder. Chris' Ehe mit seiner Ex-Ehefrau Malaack Compton-Rock dauerte von 1996 bis 2014. Aus ihrer Ehe gingen zwei Mädchen hervor.

Getty Images Chris Rock in Pasadena, Januar 2020

Getty Images Carmen Ejogo, Schauspielerin

Getty Images Chris Rock bei den Oscars 2020 in Hollywood

