Gwyneth Paltrow (48) und Brad Falchuk (49) feiern Jahrestag! 2014 hatten sich die Schauspielerin und der Drehbuchautor am Set der Serie Glee kennengelernt, in der die Blondine eine Nebenrolle spielte. Kurz darauf wurden die Hollywood-Schönheit und der Regisseur ein Paar. Im September 2018 folgte dann die romantische Vermählungsfeier. Die Trauung ist inzwischen auf den Tag genau zwei Jahre her – und das feierte Gwyneth nun mit einem süßen Hochzeitstagsposting!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die Iron Man-Darstellerin am Mittwoch ein niedliches Selfie der Eheleute: In der tief stehenden Sonne blickt das Paar in die Kamera, im Hintergrund ist ein See zu erkennen. Zu dem Bild schrieb die 48-Jährige: "Jahr zwei geschafft!" Doch besonders happy wirken die beiden über diesen Meilenstein nicht, wie viele Follower bemerkten: "Ich bin froh, dass zwei so unglücklich aussehende Menschen Liebe gefunden haben", schrieb ein User amüsiert zu dem Schnappschuss.

Wie Gwyneth erst kürzlich erklärte, sei es für sie ein großes Glück gewesen, nach ihrer Scheidung von Chris Martin (43) noch einmal die große Liebe zu finden: "Es war großartig, sich in einem reiferen Alter neu zu verlieben. Es war eine wundervolle Überraschung!" Sie habe eigentlich nicht mehr daran geglaubt.

Getty Images Gwyneth Paltrow bei der Premiere von "Avengers: Endgame"

Getty Images Gwyneth Paltrow und Brad Falchuk, September 2019

Instagram / gwynethpaltrow Brad Falchuk und Gwyneth Paltrow an ihrem ersten Hochzeitstag

