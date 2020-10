Ob Wioleta Psiuk (29) ihren Kommentar unter einem Post von Andrej Mangold (33) nun bereut? Der einstige Bachelor steht aktuell aufgrund seines Verhaltens bei Das Sommerhaus der Stars in der Kritik. Dort teilt er nämlich unentwegt gegen seine Ex-Flamme Evanthia Benetatou (28) aus und scheint in den Augen vieler Zuschauer auch den Rest der TV-WG auf die gebürtige Griechin zu hetzen. Dass Wioleta ihn deshalb kürzlich in Schutz genommen hat, nehmen der Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin viele Fans übel...

Die Blondine kommentierte ein Instagram-Bild des Ex-Rosenkavaliers und machte dabei den Sommerhaus-Schnitt dafür verantwortlich, dass Andrej in dem Format so intrigant rüberkommt: "Die Menschen vergessen gerne, dass nur ein Minibruchteil mehrerer Tage gezeigt wird – und dass das alles eine Extremsituation ist...", schrieb sie. Während Andrej sich über diese Worte freuen dürfte, geht Wioletas Community auf die Barrikaden: "Ich bin, um ehrlich zu sein, etwas entsetzt von deinem Kommentar unter einem aktuellen Post von Andrej Mangold. [...] Ich mag und will nicht glauben, dass du Mobbing und derartige Beleidigungen unterstützt!"

Auch zahlreiche andere Fans können nicht verstehen, warum die Beauty den Sommerhaus-Bewohner trotz allem unterstützt: "Geht mir auch so. Bin richtig enttäuscht von Wio!", erklärt einer ihrer Follower – ein anderer empört sich: "Entschuldige, aber sie muss doch sehen, was da abging!"

Anzeige

Instagram / wioleta_daria Wioleta Psiuk im September 2020

Anzeige

Instagram / wioleta_daria Wioleta Psiuk, Ex-GNTM-Kandidatin

Anzeige

Instagram / wioleta_daria Wioleta Psiuk im Mai 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de