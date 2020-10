Dreifaches Jawort bei Hardy Krüger jr. (52)! Der Schauspieler scheint mit seiner Partnerin Alice Rößler das perfekte Liebesglück gefunden zu haben. Im März 2018 heirateten die beiden in Österreich – bei einer Hochzeit blieb es jedoch nicht. Ein Jahr später gingen sie erneut den Bund fürs Leben ein. Jetzt stellte der "Forsthaus Falkenau"-Darsteller seiner Liebsten erneut die Frage aller Fragen – und tatsächlich: Hardy und Alice werden zum dritten Mal heiraten!

Am vergangenen Mittwoch soll der TV-Star seine Frau in seiner schweizerischen Heimat Lugano erneut um ihre Hand angehalten haben. Laut Bild planen sie, im März nächsten Jahres wieder zu heiraten. Aber warum ist Hardy so heiratsfreudig? Es gehe ihm jetzt vor allem um seinen Heimatort, erklärte er gegenüber der Zeitung. "Hier ist meine Familie zu Hause, hier kenne ich alle. Eigentlich muss man sich doch dort das Jawort geben, wo man zu Hause ist", gab der Sohn von Hardy Krüger (92) an.

Inzwischen sind Hardy und seine Gattin richtige Hochzeitsprofis. Der Schweizer war vor seiner Ehe mit Alice bereits zweimal verheiratet. Die Brünette führte vor der Beziehung zu Hardy drei Ehen. "Wir haben ja zusammen sieben Kinder und waren sieben Mal verheiratet. Wir stellen alles auf den Kopf!", ließ der 52-Jährige verlauten.

Anzeige

Getty Images Hardy Krüger jr. und Alice Rößler, 2020

Anzeige

Instagram / hardykruegerjr Alice Rößler und Hardy Krüger jr., September 2019

Anzeige

Getty Images Hardy Krüger jr. und Alice Rößler bei der Premiere des Theaterstücks "Arthur & Claire" in München

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de