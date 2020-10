Na, da müssen Fans wohl zweimal hinschauen! Jon Bon Jovi (58) ist seit Jahrzehnten supererfolgreich im Musikbusiness unterwegs. Mit seiner Band Bon Jovi feierte er vor allem in den 80er- und 90er-Jahren große Erfolge. Mittlerweile ist es allerdings etwas ruhiger um den Rocker geworden – doch erst vor wenigen Tagen erwischten Fotografen den Musiker in der Öffentlichkeit und sieh an: Jon hat sich ganz schön verändert!

Paparazzi lichteten den 58-Jährigen vor wenigen Tagen in New York ab. Bilder, die Mirror vorliegen, zeigen den Rocker in lässiger Jeans und einem T-Shirt entspannt auf den Straßen des Big Apples. Doch nicht sein relaxter Look dürfte bei einigen Fans für große Augen gesorgt haben – Jon überraschte nämlich mit einer ziemlich grauen Haarpracht. Von seiner blonden Mähne von früher ist mittlerweile nicht mehr viel zu sehen.

Bereits Anfang des Jahres hatte Jon mit seinem ergrauten Look für Aufsehen gesorgt. Zusammen mit Prinz Harry (36) hatte der "Livin' on Prayer"-Interpret gemeinsame Sache gemacht und für den guten Zweck einen Song aufgenommen – der Erlös aus diesem Charity-Projekt ist dabei an die Invictus Games gegangen.

Getty Images Jon Bon Jovi im November 2010

Getty Images Jon Bon Jovi, Rockstar

Getty Images Jon Bon Jovi im September 2019

