Plausch unter ehemaligen Kollegen! Rund sieben Jahre lang konnten die Fans seit 2000 die Charaktere von Gilmore Girls begleiten und nicht wenige sind quasi mit Rory (Alexis Bledel, 39) und ihrer besten Freundin Lane (Keiko Agena, 47) erwachsen geworden. Die beiden Teenager sorgten vor allem mit ihrem Liebesleben für allerlei Aufregung in dem fiktiven Städtchen Stars Hollow. Hinter dem Rücken ihrer strenggläubigen Mutter datete Lane unter anderem den Musiker Dave, gespielt von Adam Brody (40). Rund 17 Jahre nach diesen Szenen feierte das ehemalige Serienpaar jetzt eine private Reunion.

In einem gemeinsamen Instagram-Livestream tauschten sich die Fernsehstars über die kommenden US-Präsidentschaftswahlen aus und erfreuten ihre Community auch mit dem ein oder anderen privaten Gespräch. "Wie es mir die letzten 17 Jahre erging? Wirklich wunderbar", meinte der 40-Jährige und freute sich trotz der aktuellen Gesundheitslage vor allem über die schönen Dinge in seinem Leben. "Es ist wirklich schön, dich nach all der Zeit wieder zu sehen", betonte der Dave-Darsteller zum Ende des Gesprächs und auch Keiko sei es nicht anders ergangen.

Doch könnte es sein, dass sich die beiden auch irgendwann mal wieder vor laufender Kamera begegnen? Bei den "Gilmore Girls"-Zuschauern gab es zu Beginn des Jahres zumindest Hoffnung auf neue Folgen. In zwei verdächtigen Social-Media-Posts deutete sich eine Fortsetzung an. "Wetten, es kommt noch eine Staffel", kommentierte ein Fan damals unter einem verheißungsvollen Posting über ein Rory-Zitat.

Getty Images Schauspielerin Keiko Agena

Getty Images Schauspieler Adam Brody

Getty Images Alexis Bledel und Lauren Graham in "Gilmore Girls"

