Sie zeigt, was sie hat! Vor zwei Tagen gab Elsa Hosk (31) bekannt, dass sie zusammen mit ihrem Freund Tom Daly ein Baby erwarte. Das Victoria's Secret-Model ist schon in der Mitte der Schwangerschaft angekommen und offenbar überglücklich, ihr Geheimnis endlich mit allen zu teilen. Die gebürtige Schwedin präsentierte ihre riesige Babykugel jetzt bei einem Spaziergang durch New York erstmals in der Öffentlichkeit.

Neue Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen Elsa in einem langen schwarzen Kleid, während sie entspannt mit ihrem Freund durch Manhattan läuft. Nicht zu übersehen: ihr großer Babybauch, der sich deutlich unter dem engen Kleid abzeichnet. Ergänzend zu ihrem Outfit trägt sie schwarze Lackschuhe und weiße Socken. Ihr Liebster ist dafür umso farbenfroher gekleidet, er hat ein weites Regenbogen-Shirt und Jeans an.

Die hübsche Blondine hatte ihre Babykugel bisher nur auf Instagram gezeigt. Sie postete ästhetische Nacktfotos von einem Shooting mit dem Fotografen Sante D'Orazio. Viele ihrer Modelkolleginnen, unter ihnen die ebenfalls schwangere Romee Strijd (25), kommentierten den Beitrag und wünschten den werdenden Eltern alles Gute!

Anzeige

Getty Images Elsa Hosk im Mai 2018

Anzeige

Instagram / hoskelsa Elsa Hosk im September 2020

Anzeige

Getty Images Elsa Hosk mit dem Fantasy-Bra bei der Victoria's Secret-Show 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de