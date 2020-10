Am Samstagabend findet endlich das große Finale von Big Performance statt. In den vergangenen Folgen wurde zum Beispiel Prince Damien (29) unter dem aufwendigen Prince (✝57)-Kostüm enthüllt. Doch nun kommt heraus, was den Promis gedroht hätte, wenn sie vorab ihre Identität verraten hätten. Aus einem "Geheimhaltungsvertrag" geht jetzt hervor, dass die VIPs beim Brechen der Regeln ganz schön blechen müssten!

Bild am Sonntag liegen Auszüge aus diesem vermeintlichen Knüppelvertrag vor. Demnach mussten sogar die Zuschauer solch ein Dokument unterzeichnen, welcher sie zur Verschwiegenheit verpflichtet. In dem förmlichen Schreiben wird den Promis sogar unter Androhung "einer festzusetzenden Vertragsstrafe" verboten, mit Freunden oder Familienmitgliedern über die Show zu sprechen. Ein Star der Show, der namentlich nicht genannt werden wollte, plauderte aus, dass sogar mit Anzeigen gedroht worden seien.

Doch die "Big Performance"-Kandidaten werden gut entschädigt. Laut Bild am Sonntag sollen die drei Finalisten eine Gage zwischen 70.000 und 120.000 Euro bekommen. Der Gewinner bekommt zustätzlich nur einen Pokal. Was haltet ihr von den vermeintlichen Verträgen? Stimmt in der Umfrage ab!

