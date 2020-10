Jetzt spricht Herzogin Meghan (39) Klartext! Die einstige Suits-Darstellerin kennt sich bestens mit negativer Presse aus. Denn es vergeht kaum eine Woche, in der nicht über einen Fauxpas berichtet wird, den sich die Frau von Prinz Harry (36) angeblich geleistet haben soll. Deshalb weiß die Schauspielerin inzwischen, wie sie mit dieser Art von Medienberichten umgehen muss – darüber sprach sie nun sogar auf einer Konferenz. Dabei gab die US-Amerikanerin vor allem detaillierte Ratschläge, wie man Fake News und Negativität handhabt.

Wie das People-Magazin berichtet, erklärte Meghan auf dem virtuellen "Most Powerful Women"-Kongress, dass wir in einer Welt leben würden, in der Bots und Online-Trolle alltäglich seien. Ihrer Ansicht nach sei es genau diese Situation, die darüber entscheide, wie Menschen im Netz und in der Realität miteinander interagieren – insbesondere dann, wenn es darum gehe, sich ein Urteil über eine Person zu bilden. "Wenn du auf alles, was ich jemals gesagt habe, zurückblickst, dann ist das, was die Leute am Ende als aufrührerisch wahrnehmen, lediglich ihre Interpretation davon. Aber hörst du dir an, was ich tatsächlich sage, dann ist klar: Ich sage nichts Kontroverses", betonte die Mutter eines Sohnes.

Meghan betont außerdem, dass Menschen glaubwürdige Nachrichtenquellen benötigten, die nur die Wahrheit schildern. Sollte das aber – wie so oft – nicht der Fall sein, dann gelte: "Wenn ihr wisst, dass etwas falsch ist, meldet es – sprecht darüber!"

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan in Sydney, 2018

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan, 2018

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan im Jahr 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de