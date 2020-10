Ehrliche Einblicke in Sam Faiers' (29) Leben! Der einstige "The Only Way Is Essex"-Star hatte in der letzten Zeit des Öfteren mit fiesen Hautproblemen zu kämpfen: In den sozialen Medien hatte Samantha nicht nur bereits das Schweigen gebrochen, sondern auch ungefilterte Fotos geteilt und erklärt, dass sie nach dem Stillen ihrer kleinen Tochter an Akne litt. Dabei hatten die Hautunreinheiten große Auswirkungen auf ihr Selbstbewusstsein: Sam wollte nicht einmal mehr das Haus verlassen!

"An manchen Tagen wollte ich noch nicht einmal rausgehen", berichtete Sam jetzt gegenüber OK! und erklärte: "Wenn ich mit Leuten sprach, dachte ich, dass sie alle auf meine Haut schauen." Die zweifache Mutter habe sich lange Zeit nur mit einer dicken Schicht Make-up aus dem Haus getraut – und auch ihre Arbeit vor der Kamera habe die Akne regelmäßig beeinflusst. "Beim Filmen dachte ich: 'Ich will diese Seite meines Gesichts nicht zeigen'", erinnerte sie sich.

Mittlerweile seien die Akne-Ausbrüche aber weniger geworden. "Für mich ist meine Haut jetzt perfekt", schwärmte Samantha. Letztendlich hätten ihr Kollagenpräparate geholfen, ihre Hautprobleme in den Griff zu bekommen – und dieses Wissen möchte sie offenbar weitergeben, denn Sam entwickelt nun eigene Kosmetikprodukte.

Instagram / samanthafaiers Samantha Faiers im September 2020

Instagram / samanthafaiers Samantha Faiers, britische TV-Persönlichkeit

Instagram / samanthafaiers Sam Faiers im Juli 2020

