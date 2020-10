Was für eine tolle Überraschung von Queen Elizabeth II. (94)! Eigentlich erledigt das Oberhaupt viele ihrer royalen Verpflichtungen aufgrund der aktuellen Lage mittlerweile virtuell. So nahm sie unter anderem bereits an mehreren Videochats und an einer Online-Enthüllung eines neuen Porträts Ihrer Majestät teil. Doch ein Kommunikationsmittel kommt bei der Queen offenbar nie aus der Mode: Das Briefeschreiben! Und darüber durfte sich jetzt ein Ehepaar aus Deutschland besonders freuen: Sie bekamen Post von Queen Elizabeth höchstpersönlich!

Die 94-Jährige gratulierte dem Ehepaar Bärbel und Edwin-Kenneth Wiltshire aus Ratingen in einem Brief zu ihrer diamantenen Hochzeit. Und die beiden staunten nicht schlecht, als sie die royale Botschaft in den Händen hielten, berichteten sie gegenüber Bild. "Als meine Tochter vor ein paar Wochen nach unserer Heiratsurkunde fragte, dachte ich mir schon, dass irgendwas kommt. Aber eine Karte der Queen? Das war schon eine Überraschung", freute sich die 80-jährige Bärbel riesig.

Aber warum erhielten Bärbel und Edwin Post vom Buckingham Palace? Ihre jüngste Tochter Janet, die in New Castle lebt, habe erfahren, dass man auf der Webseite des englischen Königshauses Gratulationen der Queen bestellen könne. Der Brief werde mit einer persönlichen Unterschrift der Monarchin versehen! Die Widmung sei für das Liebespaar darüber hinaus etwas ganz Besonderes: Edwin sei nämlich gebürtiger Engländer und habe sich als Berufssoldat in Deutschland in seine Bärbel verliebt, erzählten sie.

Getty Images Queen Elizabeth II. auf einer Gedenkveranstaltung im Jahr 2016

Getty Images Queen Elizabeth II. im Jahr 2018

Getty Images Queen Elizabeth II. auf einer Gartenparty im Buckingham Palace, 2010

