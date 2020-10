Sarah Harrison (29) ist überglücklich! Die Influencerin und ihr Mann Dominic (29) sind erst Ende Juli zum zweiten Mal Eltern geworden. Seither bereichert Baby Kyla das Leben der Familie Harrison. Wie glücklich Sarah, Domi und Töchterchen Mia Rose (2) mit ihrem jüngsten Familienzuwachs sind, beweisen die drei immer wieder mit niedlichen Schnappschüssen im Netz. Aber wie hat Sarah eigentlich die anstrengende Geburt weggesteckt?

"Ich könnte aktuell schon wieder Bäume ausreißen", meint die Samion-Gründerin im Promiflash-Interview. Etwa zwei Monate nach der Geburt fühle die 29-Jährige sich sowohl körperlich als auch geistig wieder richtig fit. So gut sei es Sarah allerdings nicht von Anfang an gegangen. "Ich habe aber einige Wochen gebraucht, um mich von der Geburt zu erholen und um einen neuen Tagesrhythmus zu gestalten – jetzt sind wir ja zu viert", erklärte sie.

Mittlerweile scheinen Sarah und Dominic in ihrer neuen Rolle als Zweifach-Eltern aber endgültig angekommen zu sein. "Wir fühlen uns sehr gut und sind einfach nur überglücklich", schwärmt sie von ihrem neuen Familienleben. Hättet ihr gedacht, dass Sarah so kurz nach der Geburt schon wieder so fit ist? Stimmt ab!

Instagram / team.harrison.official Sarah und Dominic Harrison mit ihren beiden Töchtern, August 2020

Instagram / sarah.harrison.official Mia Rose und Sarah Harrison im September 2020

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison und ihre Tochter Kyla

