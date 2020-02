Für Sarah (28) und Dominic Harrison (28) könnte es momentan nicht besser laufen! Erst vergangene Woche verkündeten die YouTuber, dass nach Töchterchen Mia Rose (2) jetzt Baby Nummer zwei unterwegs ist. Doch nicht nur privat steht für das Paar ein neues Abenteuer an, auch beruflich überraschen die Webstars jetzt mit einer brandneuen Idee: Die Harrisons bringen demnächst ihre eigene Marke an den Start.

Schon vor Monaten erklärten die Influencer, dass sie dabei sind, eine eigene Firma zu gründen. In einem neuen YouTube-Video verraten sie jetzt, was dahintersteckt. "Es geht um die schönste Zeit im Leben, die auch die größten Veränderungen mit sich bringt: die Schwangerschaft", erklärt Sarah und lässt damit die Katze aus dem Sack: Sie und Domi haben in den vergangenen Monaten Pflegeprodukte für Mamas und Babys entwickelt.

Sie hätten seit über einem Jahr viel Zeit und Liebe in dieses Herzensprojekt investiert und seien nun total stolz, die Neuigkeiten endlich mit ihrer Community zu teilen. Bis zum Launch müssen sich die Fans zwar noch etwas gedulden. Aber den Firmennamen haben Sarah und Domi schon mal verraten: samion. Die ersten zwei Buchstaben stehen für Sarah, das "mi" für Dominic und das "on" natürlich für ihren Nachnamen Harrison.

Gulotta,Francesco/ ActionPress Sarah und Dominic Harrison bei den About you Awards

Instagram / sarah.harrison.official Sarah, Mia Rose und Dominic Harrison in Ischgl

Bieber, Tamara/ Action Press Dominic und Sarah Harrison bei den Place to B Awards 2019

