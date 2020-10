Was für eine stylische Bald-Mama! Vor wenigen Tagen überraschte Schauspielerin Mandy Moore (36) ihre Fans mit einer zuckersüßen Nachricht: Zwei Jahre nach ihrer Hochzeit mit dem Musiker Taylor Goldsmith erwartet die This Is Us-Darstellerin ihr erstes Kind. Ihr Sohn soll Anfang 2021 zur Welt kommen. Nach dieser Verkündung wurde die 36-Jährige nun von Paparazzi abgelichtet und präsentierte in einem coolen Outfit ihr Babybäuchlein!

Am Mittwoch wurde die Sängerin dabei fotografiert, wie sie in Los Angeles ein paar Besorgungen machte. Fotos, die unter anderem Just Jared vorliegen, zeigen sie auf dem Weg in ein Zentrum, das sich auf asiatische Medizin und Akupunktur spezialisiert hat. Mandy trug dabei ein langes, bedrucktes Kleid mit Puffärmeln, das ihre Körpermitte betonte – und darunter war deutlich eine kleine Wölbung zu erkennen! Ihr lässiges Outfit rundete sie mit einer Sonnenbrille, braunen Sandalen und einer roten Crossbody-Tasche ab.

Im Netz teilte die brünette Beauty ihrer Community auch mit, mit welchen Problemen sie während ihrer Schwangerschaft zu kämpfen hat. "Ich weiß nicht, wie es euch dabei ging, aber ich hatte die schlimmsten Abneigungen gegen Essen. Ich kann immer noch nicht über einige Dinge nachdenken oder sie im Kühlschrank ansehen", erzählte sie in ihrer Instagram-Story.

Anzeige

Getty Images Mandy Moore, Darstellerin von "This Is Us"

Anzeige

Getty Images Mandy Moore in Los Angeles, November 2015

Anzeige

Getty Images Mandy Moore bei den 71. Emmy Awards in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de