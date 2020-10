Für Luca Hänni (25) läuft es aktuell richtig rund! Nach seiner erfolgreichen Let's Dance-Teilnahme im Frühjahr konzentriert sich der Sänger wieder voll und ganz auf seine Musik. Und am 9. Oktober steht für ihn ein ganz besonderer Tag an: Der einstige DSDS-Sieger veröffentlicht sein erstes deutschsprachiges Album "110 Karat". Aber nicht nur beruflich ist er erfolgreich unterwegs, auch privat hat er sein Glück mit Christina Luft (30) gefunden: Und die Tänzerin versorgt Luca bei seinen Konzerten mit einer extra Portion Motivation!

Der Musiker gibt während seiner Auftritte immer Vollgas – und mit Schmetterlingen im Bauch lässt es sich tatsächlich leichter performen, wie Luca im Interview mit Promiflash verrät. "Bei 'Diamant' kommt immer ein Video auf der LED-Wand, da kommt auch Christina vor. Dann kann ich mich manchmal umdrehen, dann singt es sich besser. Das pusht auf jeden Fall", schwärmt der Schweizer. Das Musikvideo zur Hitsingle "Diamant" entstand kurz nach dem großen "Let's Dance"-Finale im Sommer – noch bevor sie ihre Beziehung öffentlich gemacht haben.

Können sich die Fans denn womöglich auf weitere Projekte des Paares freuen? Ausschließen will Luca das zwar nicht, doch momentan hätten die zwei andere Pläne: "Wer weiß, vielleicht kommt mal wieder was. In erster Linie genießen wir unser Zusammenleben jetzt erst einmal privat."

