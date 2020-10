Andrej Mangold (33) und Jennifer Lange (26) haben keine Chance mehr auf den Sommerhaus der Stars-Sieg! In der siebten Folge kam für das Bachelor-Pärchen der Schockmoment: Ihre Erzfeindin Evanthia Benetatou (28) kickte die beiden eiskalt aus der Show, nachdem sie das Spiel "Reiner Wein" gewonnen hatte – für die Ex-Affäre des früheren Basketballers eine große Genugtuung. Doch wie gehen Andrej und Jenny mit den vernichtenden Neuigkeiten um?

Der ehemalige Profisportler erfuhrt erst bei der Rückkehr der Spielteilnehmer im Sommerhaus von seinem Pech: "Ihr geht. Du und deine Frau!", konfrontierte ihn Lisha mit der Entscheidung. Daraufhin platzte es auch aus der zuvor noch ruhigen Jennifer heraus: "Also sorry, wie peinlich ist das? Billig, billige Nummer!", schimpfte die Zumba-Traininerin. Und auch ihr Liebster konnte es kaum fassen. "Das ist billig. Ich find's einfach frech, so eine Person, die so frech ist und durchtrieben… Spucke ich drauf. Ekelhaft!", motzte der 33-Jährige und spuckte auf den Boden.

Die Einzigen, die sich über den Rausschmiss des Paares freuten, waren Eva, ihr Verlobter Chris sowie ihre Verbündeten Diana Herold (46) und Michael Tomaschautzki. Die Schauspielerin fasste die Situation knapp zusammen: "Ich glaube, hier ist heute Gerechtigkeit passiert. Auch wenn manche Parteien das nicht so erkennen!"

