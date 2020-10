Sie ist wohl dem Nostalgie-Wahn verfallen! Kim Kardashian (39) teilte in den vergangenen Wochen immer mal wieder Schnappschüsse aus ihrer Jugend. Erst vor wenigen Tagen überraschte sie ihre Fans mit einem Throwback-Bild, auf dem sie mit ihren Schwestern Khloé (36), Kylie (23) und Kendall (24) posiert. Doch damit noch lange nicht genug: Kim kramte nun ein altes Pic mit ihrem kleinen Bruder Robert Kardashian (33) aus!

Via Instagram teilte die 39-Jährigen jetzt eine besondere Momentaufnahme mit ihrem Bruder. Zusammen posieren die beiden darauf für ein Selfie. Während Kim ziemlich lässig in die Kamera schaut, macht Rob eine coole Geste in Richtung seiner Schwester. "Wir waren schon echt cool", betitelte der Keeping Up with the Kardashians-Star den Post.

Bis vor einigen Jahren war Rob noch ziemlich kamerascheu, sogar in den aktuellen KUWTK-Staffeln ist er nicht zu sehen. Doch das ändert sich bald – der 33-Jährige wird bald wieder in der Realityshow zu sehen sein. "Rob kann es anscheinend kaum erwarten. Er ist wieder bereit, im Rampenlicht zu stehen", meinte vor einigen Monaten eine Quelle gegenüber People.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Unternehmerin

Instagram / kimkardashian Robert und Kim Kardashian

Instagram / krisjenner Kourtney und Rob Kardashian auf Khloe Kardashians Geburtstagsparty

