Der Beef zwischen Lisha und Diana Herold (46) geht in die nächste Runde! In den ersten Tagen im Sommerhaus der Stars waren die YouTuberin und die Schauspielerin ein Herz und eine Seele. Das änderte sich mit dem Einzug von Evanthia Benetatou (28) jedoch schlagartig. Ihre Streitereien fanden in der aktuellen Folge nun ihren Höhepunkt: Diana nominierte Lisha – diese war enttäuscht und fand deutliche Worte!

Bei der Nominierung erhielten Lisha und Lou zwei Stimmen. Zwar landeten Diana und Michael sowie Caro und Andreas Robens mit noch mehr Nominierungen auf der Abschussliste – Lisha war dennoch entsetzt von dem Ergebnis. Denn ihr war sofort klar, von wem sie eine der Stimmen bekommen hat: "Wie hinterhältig ist das von Diana? Dieses Stück Scheiße, die tut so, als wäre alles wieder gut... richtige F*tze. Aber [dass sie auf der Abschussliste stehen] freut mich übertrieben, so tun die einem nicht leid, wenn man sie von hinten f*ckt", flüsterte sie ihrem Freund zu.

Auch im Interview brachte die 33-Jährige ihre Enttäuschung über Dianas Nominierung zum Ausdruck: "Ich war ihr gegenüber immer korrekt. Ich bin ihr nicht ein Mal in den Rücken gefallen. [...] Aber sie hat mir ein Messer nach dem anderen reingesteckt." Lou gab ihr Recht und betonte, dass es eindeutig nichts bringe, sich mit jedem gutstellen zu wollen. Ob die beiden ihre Taktik jetzt ändern werden?

Diana Herold und Lisha bei "Das Sommerhaus der Stars"

Diana Herold, Schauspielerin

Lou und Lisha, YouTube-Paar

