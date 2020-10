Carl Woods legt seiner Katie Price (42) die Welt zu Füßen! Im vergangenen Juli hatte die fünffache Mutter ihre neue Beziehung zu dem einstigen UK-Love Island-Kandidaten bestätigt – und seitdem sind die beiden offenbar nicht mehr zu stoppen. Im Netz zeigen sie sich nicht nur regelmäßig beim Turteln, dort posaunte der Hottie seine Liebe jetzt auch in alle Welt hinaus: Carl machte seiner Katie eine zuckersüße Liebeserklärung in den sozialen Medien!

"Wir sind ein Team. Egal, was dir fehlt, du kannst dich auf mich verlassen", versicherte Carl der 42-Jährigen auf Instagram und zählte auf: "Kleiner Rückschlag? Ich schätze, dann feiern wir einfach ein großes Comeback. Schlechter Tag? Nun, dann haben wir eben eine besser Nacht." Egal, wann Katie Unterstützung benötige, Carl werde ihr immer den Rücken stärken, betonte er im Netz.

Damit nicht gut: Zusätzlich machte Carl der britischen TV-Persönlichkeit ein süßes Versprechen. "Solange du mich schätzt und dich nicht veränderst, wirst du niemals an meiner Loyalität zweifeln müssen", sicherte er seiner Auserwählten zu und brachte seine Gefühle zum Ausdruck: "Du hast mich und ich habe uns." Was sagt ihr zu Carls Liebeserklärung? Nehmt an der Umfrage teil!

Instagram / adventuresofkatieandcarl Katie Price und Carl Woods im Juli 2020

Instagram / carljwoods Katie Price und Carl Woods im September 2020

Instagram / carljwoods Katie Price und ihr Partner Carl Woods im Jahr 2020

