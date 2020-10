Lars Steinhöfel (34) genießt das Pärchen-Leben! Vor rund einem Jahr konnte der Schauspieler in seiner Rolle des Easy Winter bei Unter uns im großen Stile Hochzeit feiern: Der Fotograf und Ringo (Timothy Boldt, 29) haben sich in der Serie das Jawort gegeben. Auch privat ist der gebürtige Berliner schon seit Langem in festen Händen und teilt regelmäßig süßen Content aus seinem Beziehungsleben mit Freund Dominik. Vor wenigen Tagen haben die beiden sogar ihr dreijähriges Jubiläum gefeiert.

"Drei Jahre und ich zähle weiter", schrieb der 34-Jährige auf seinem Instagram-Kanal zu einem Foto, das ihn und seinen Traummann während eines Italienurlaubes zeigt. Vorm Trevi-Brunnen in Rom stehen die zwei dicht nebeneinander und Lars strahlt bis über beide Ohren in die Kamera. Und nicht nur die Fans freuen sich über das Liebesglück des Seriendarstellers und sprechen unter dem Post ihre guten Wünsche zum Jahrestag aus – auch TV-Kollegin Tabea Heynig (50), die bei "Unter uns" die Britta spielt, hinterlässt rosa Herzchen und ein Like.

Doch wagen die Turteltauben nach drei Jahren Liebe vielleicht bald den nächsten Schritt? Im Sommer dieses Jahres verriet Lars zumindest schon, dass das Paar sich wünscht, gemeinsam ein Kind großzuziehen. "Hund, Kind, Haus, man stellt sich das so schön vor... Hund und Haus haben wir schon, jetzt fehlt uns nur noch das Kind", meinte er im RTL-Interview. Ein Kind zu adoptieren, sei in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft aber gar nicht so einfach.

TVNOW / Stefan Behrens Easy (Lars Steinhöfel) und Ringo (Timothy Boldt) bei ihrer "Unter uns"-Hochzeit

Instagram / monsieur_mo_mo "Unter uns"-Star Lars Steinhöfel und sein Freund Dominik Schmitt

Instagram / monsieur_mo_mo Schauspieler Lars Steinhöfel und sein Freund Dominik Schmitt

