Mit der Thematik Kinder setzt sich Lars Steinhöfel (34) nicht nur in seinem Beruf auseinander! Der Schauspieler gehört längst zu den wahren Unter uns-Urgesteinen. Seit 15 Jahren verkörpert er die Rolle des schwulen Easy Winter. In der Serie wünscht er sich ein Kind mit seinem Mann – doch dieser Traum lässt sich gar nicht so leicht erfüllen. Wie schwer es sein kann, als homosexuelles Paar den Kinderwunsch wahr werden zu lassen, darauf macht Lars nun auch privat aufmerksam!

Der 33-Jährige lebt schließlich selbst seit fast drei Jahren in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft. Und auch für ihn und seinen Liebsten Dominik war gemeinsamer Nachwuchs schon ein Thema. "Hund, Kind, Haus, man stellt sich das so schön vor... Hund und Haus haben wir schon, jetzt fehlt uns nur noch das Kind", verriet Lars gegenüber RTL. "Geredet haben wir auch schon darüber", fügte Dominik offen hinzu. Doch an der Umsetzung hapere es eben.

Das erörtern Lars und Dominik nun sogar noch genauer in einer neuen TVNOW-Dokumentation, die am 17.8. veröffentlicht wird. In Unter uns trifft wahres Leben – wenn zwei Männer ein Kind wollen machen sie darauf aufmerksam, dass homosexuelle Paare immer noch lange für ein gemeinsames Kind kämpfen müssen – egal, ob sie sich eine Leihmutterschaft, Adoption oder Pflege vorstellen. Dabei gilt in diesem Bereich schon seit 2017 laut Gesetz gleiches Recht für alle!

Instagram / larssteinhoefel Dominik Schmitt und Lars Steinhöfel im Mai 2020

MG RTL D / Julian Erksmeyer Dominik Schmitt und Lars Steinhöfel

Instagram / larssteinhoefel Dominik Schmitt und Lars Steinhöfel mit ihrem neuen Hund

