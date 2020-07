In der zehnten Staffel kommt es zu einer Veränderung bei The Voice of Germany! Erst vor knapp einem Monat wurden Fans der beliebten Gesangsshow mit der Nachricht überrascht: Jury-Mitglieder Sido (39) und Alice Merton (26) werden in der neuen Staffel nicht mehr auf einem der roten Stühle Platz nehmen. Seitdem wird heftig spekuliert, wer die neuen Juroren sein könnten. Wie jetzt bekannt gegeben wurde, ist sogar ein Platz mehr zu füllen, als angenommen. Denn zum ersten Mal wird es sechs Coaches in dem TV-Format geben!

Laut Angaben, die die ProSiebenSat.1-Gruppe der dpa mitgeteilt hat, wird es neben Mark Forster (36) und Neuzugang Nico Santos (27) auch noch zwei Zweier-Teams geben. Duo Nummer eins besteht aus den altbekannten "The Voice"-Gesichtern Rea Garvey (47) und Samu Haber (44). Das zweite Doppelpack demonstriert hingegen geballte Frauenpower mit Yvonne Catterfeld (40) und Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß (35). Die Aufzeichnungen für Staffel zehn sollen bereits am 17. Juli in Berlin beginnen!

Der Sat.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger hat in einem Statement erklärt: "Die Coach-Konstellation in unserer Jubiläumsstaffel vereint all das, was 'The Voice of Germany‘ ausmacht: Talent, Gefühl, Spaß, Respekt – vor allem aber die Liebe zur Musik."

Anzeige

Sat.1 / ProSieben / André Kowalski Rea Garvey bei "The Voice of Germany"

Anzeige

Instagram / yvonne_catterfeld_offiziell Yvonne Catterfeld, Schauspielerin

Anzeige

SAT.1/ProSieben / André Kowalski Die "The Voice of Germany"-Coaches 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de