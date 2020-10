Was für eine tolle Anerkennung für Demi Lovato (28)! Erst letzte Woche hatte sie ihre Verlobung mit Max Ehrich (29) aufgelöst. Die Fans spekulierten, ob Selena Gomez (28) etwas mit dem Beziehungs-Aus zu tun haben könnte. Denn zuvor waren Screenshots aufgetaucht, auf denen Max der "Rare"-Interpretin Liebesgeständnisse machte. Demis ehemalige BFF steht aber vollkommen hinter ihr – und lobte sie sogar öffentlich für ihr musikalisches Talent.

In einem von Google veröffentlichten Video zählte Selena ihre Lieblingssongwriter auf – und nannte dabei auch Demi. "Ich denke, wir haben momentan einige der besten Songwriter überhaupt in unserer Generation: Dua Lipa (25), Ariana Grande (27), Taylor Swift (30) und Demi Lovato! Das macht mich so glücklich", schwärmte die "Wolves"-Interpretin. Einen Tag zuvor hatte Demi ihre neue Single "Still Have Me" veröffentlicht und sofort Platz eins der iTunes-Charts belegt.

Auf Instagram schrieb Demi dazu: "Die Musik ist immer für mich da..." Wie Insider gegenüber Us Weekly berichteten, soll es der Sängerin nach dem Trubel um ihre Trennung den Umständen entsprechend gut gehen. "Demi ist erleichtert, nachdem sie Max' wahres Gesicht gesehen hat", teilte die Quelle mit. Die 28-Jährige wolle sich demnach erst einmal in ihre Arbeit stürzen und Zeit mit ihrer Familie verbringen.

Getty Images Demi Lovato und Selena Gomez 2011

Getty Images Demi Lovato, Sängerin

Getty Images Demi Lovato bei den American Music Awards in L.A. im November 2017

