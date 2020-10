Die Finalisten stehen endgültig fest! Am heutigen Abend fand das große Halbfinale von The Masked Singer Austria statt. Noch im Rennen waren zu Beginn der Show: der Yeti, die Geistergräfin, der Lipizzaner und die Karpfen-Diva. Letztere konnte das Publikum nicht ausreichend von sich überzeugen und somit ihre Identität am Ende nicht mehr geheim halten: Die Karpfen-Diva wurde demaskiert. Unter dem schuppigen Kostüm steckte Skirennfahrer Rainer Schönfelder!

Dabei hatte sich Rainer während seiner Perfomances so ins Zeug gelegt. Doch weder mit "Just a Gigolo" von David Lee Roth noch mit "Faith" von George Michael (✝53) landete der frühere Olympia-Teilnehmer beim Publikum einen Volltreffer. Letztlich musste er seine Maske abnehmen – damit ist das Abenteuer "The Masked Singer" für den Ex-Sportler kurz vorm Finale vorbei.

In der vergangenen Woche musste der Klimaheld sein Kostüm ablegen. Darunter versteckte sich der österreichische Rapper Lukas Plöchl. Zuvor platzte für Sabine Petzl (55) der Traum vom "Masked Singer"-Sieg – die Schauspielerin stand als Katze auf der großen TV-Bühne.

Instagram / rainerschonfelder Rainer Schönfelder, Skirennfahrer und Olympia-Teilnehmer

PULS 4/Julia Feldhagen Die Karpfen-Diva bei "The Masked Singer Austria"

©PULS 4/Willi Weber Sabine Petzl bei "The Masked Singer Austria" 2020

